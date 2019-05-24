Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярные украинские исполнители Настя Каменских и Потап стали мужем и женой. Об этом рассказала артистка в своем личном Instagram-аккаунте.

"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" - написала певица в соцсетях.

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая. Церемония бракосочетания прошла в живописном загородном отеле недалеко от Киева. Настя Каменских выбрала для особенного дня элегантное обтягивающее белое платье, а Потам был в строгом костюме нежного кремового цвета.

Слухи о романе артистов ходили на протяжении последних 13 лет. В адрес новоиспеченной семьи свои поздравления направили множество российских звезд шоу-бизнеса. Они порадовались за пару, а также пожелали Насте и Потапу долгой и счастливой семейной жизни. -0-

Фото из Instagram