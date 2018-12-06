Артист и врач Розенбаум спас женщину в самолете

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский певец Александр Розенбаум, много лет назад получивший профессию врача-реаниматолога, на борту самолета Москва-Симферополь спас женщину, сообщает российский телевизионный Пятый канал. В самолете одна из пассажирок внезапно потеряла сознание. Бортпроводник объявил по громкой связи, что срочно требуется врач.
В эконом-классе, где летела женщина, врача не оказалось, а в бизнес-классе летел Розенбаум.
Музыкант сделал женщине искусственное дыхание, она пришла в себя, и после посадки самолета в Симферополе больную встретила бригада медиков.-0-
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