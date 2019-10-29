Астрономы опубликовали фото "космического призрака"

Фото НАСА
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы НАСА и Европейского комического агентства опубликовали фото "космического призрака". Так выглядит столкновение двух галактик, расположенных примерно в 700 млн световых лет от Земли, сообщает
Снимок был сделан телескопом "Хаббл" в видимом диапазоне еще 19 июня, однако его публикацию ученые приберегли на осень, потому что 31 октября во многих странах мира отмечается Хеллоуин.
Некоторые усмотрели сходство "космического призрака" с головой андроида C3PO из "Звездных войн".-0-
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