Астрономы опубликовали фото "космического призрака"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы НАСА и Европейского комического агентства опубликовали фото "космического призрака". Так выглядит столкновение двух галактик, расположенных примерно в 700 млн световых лет от Земли, сообщает BBC .

Снимок был сделан телескопом "Хаббл" в видимом диапазоне еще 19 июня, однако его публикацию ученые приберегли на осень, потому что 31 октября во многих странах мира отмечается Хеллоуин.

Некоторые усмотрели сходство "космического призрака" с головой андроида C3PO из "Звездных войн".-0-

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