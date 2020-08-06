Авиакомпании Тайваня предлагают пассажирам "рейсы в никуда"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпании китайского Тайваня предлагают соскучившемуся по путешествиям населению "рейсы в никуда", сообщает NZME Radio.

Очередной рейс крупнейшего авиаперевозчика EVA Air по необычному маршруту запланирован на 8 августа. Перелет займет около трех часов: самолет вылетит из аэропорта Тайбэй-Таоюань, покружит в небе и приземлится в том же аэропорту.

"Международный туристический рынок приостановлен более чем на полгода. Требования граждан выехать за границу становятся все настойчивее. Чтобы удовлетворить пожелания путешественников, EVA Air предложила альтернативный вариант путешествий", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте EVA Air.

В ясный день пассажиры смогут полюбоваться видом на достопримечательности Тайваня, также самолет пролетит над живописным островом Гуйшань и приблизится к японским островам Рюкю.

Стоимость билета эконом-класса составит 5288 тайваньских долларов ($180), а бизнес-класса - в пять раз дороже. Во время путешествия гостям предложат прохладительные напитки, а также блюда от шеф-повара мишленовского ресторана.-0-