Австралийские палеонтологи обнаружили окаменелые останки динозавра возрастом 95 млн лет

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи из австралийского музея естественной истории в Эроманге обнаружили в пустыне центральной части континента окаменелые останки динозавра, возможно, принадлежащие не известному прежде виду. В музее рассказали, что раскопки на "костяном плато" долины Эроманга продолжатся в 2022 году, сообщает ТАСС.

Открытие, сделанное австралийскими палеонтологами накануне, лишь первый шаг в изучении участка, найденного в 2018 году. В музее отметили, что раскопки, начавшиеся всего неделю назад, будут продолжаться несколько сезонов, а "на поиск всех окаменелостей, принадлежащих обнаруженному динозавру, потребуется, вероятно, от трех до пяти лет".

В этом году сезон раскопок завершится 1 или 2 июня, после этого в районе поисков станет слишком холодно. Ученые вернутся в лаборатории и будут изучать найденные фрагменты, а в следующем году вновь вернутся на плато".

По словам исследователей, обнаруженные ими позвонки динозавра, по предварительным оценкам, пролежали в австралийской пустыне около 95 млн лет и, возможно, когда-то принадлежали не известному пока науке виду.

"Вероятность того, что мы обнаружим следы неизвестных видов, довольно велика, поскольку Австралия очень давно стала изолированным миром. Конечно, пока рано говорить уверенно, но, по всей вероятности, это был большой динозавр, питавшийся растениями, вроде зауропода", - рассказала директор музея Эроманги Робин Маккензи.

Долина Эроманга в Австралии расположена на побережье так называемого внутреннего моря, существовавшего на континенте в раннем меловом периоде. В регионе часто встречаются окаменелости динозавров, что делает его популярным среди палеонтологов всего мира. В частности, здесь были найдены останки крупнейшего динозавра Австралии - 30-метрового зауропода Купера. -0-