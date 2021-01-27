Автограф Наполеона могут выставить на продажу за 1 млн евро

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена автографа Наполеона, по предварительным оценкам, может составить 1 млн евро. Артефакт впервые представят в Париже 27 января. Это рукописный рассказ о сражении при Аустерлице (1805), продиктованный самим французским императором и снабженный его собственными примечаниями, сообщает ТАСС.

"Автограф долгие годы хранился у потомков генерала Бертрана, которому Наполеон продиктовал эти записки о своей знаменитой военной победе, - рассказал французский историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро журналу Point de Vue. - Я совершенно случайно приобрел этот фолиант полвека назад и с тех пор хранил дома. Но в год 200-летия смерти Наполеона решил выставить его в своей галерее".

Название записок - "Сражение при Аустерлице" - император написал собственной рукой. Датой битвы он указал 11 фримера (2 декабря), использовав календарь Французской революции, продолжавший действовать в период отображаемых им событий. Надиктованный им текст на 74 страницах автор дополнил таким упоминанием о себе в третьем лице: "Он (Наполеон) продвигался столь быстро, что сторожевой отряд его сил был атакован казаками". Свои воспоминания об Аустерлице император диктовал уже годы спустя в ссылке на острове Святой Елены, где он оказался после поражения в битве при Ватерлоо.-0-