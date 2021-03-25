Банзай! Кролик прыгнул бомбочкой в бассейн (Видео)

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube забавные кадры, которые умили юзеров сети.

Кролик из американского штата Джорджия по кличке Сэр обожает плавать, однако это не нравится хозяйке дома. Каждый раз женщина всеми силами убирает животное от воды, но через несколько минут он уже снова на месте.

В один из дней милый питомец устал от запретов и, скорее всего, с криком «Банзай!» бомбочкой прыгнул в бассейн. Хозяйка перепугалась не на шутку и быстро вытащила кролика, однако тот смог немного поплавать. -0-