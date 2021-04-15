"Барби!" - Наталья Рудова раньше времени примерила яркий летний наряд (Фото)

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила фолловеров.

Знаменитость решила воспользоваться первыми теплыми весенними днями и вышла на прогулку в ярком летнем образе. Для этого Наталья Рудова примерила яркий розовый пиджак и короткую футболку, которая обнажила стройные ноги актрисы. Селебрити дополнила образ белыми кроссовками и кислотными очками, а завершила весь яркий летний наряд розовая сумочка.

Разумеется, пост не остался без внимания поклонников, которые принялись в комментариях выражать свое восхищение. "Красотка!", "Сделала весну ярче", "Барби", - написали пользователи. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-