Баста похвастался в Instagram своими минус 16 килограммами

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный музыкант Баста у себя в Instagram разместил фотографию и поделился с фолловерами новостью.

Артист сидел на диете, которая принесла свои результаты. Баста поспешил похвастаться кадром в спортивном костюме, где в подписи к посту рассказал, что сбросил 16 килограмм. Раньше звезда весила 122, а сейчас уже 106, однако он не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжать тренировки.

Подписчики Басты порадовались за кумира и поддержали его. Кроме этого, в комментариях появились несколько тысяч комплиментов, а сам пост быстро собрал около 150 тысяч лайков. -0-