Бегемот по воде стал преследовать туристов и попал на видео

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы, которые решили прокатиться по озеру в Африке, стали участниками погони, которая пощекотала нервы всем. Кадры разместили на YouTube.

Группа туристов решила прокатиться на лодке по озеру Виктория в Кении. Люди намеревались насладиться природой, однако в их отдых вмешался местный обитатель. Бегемоту не очень понравились незваные гости и он начала преследовать туристов по воде. Мотор лодки оказался мощным и позволил держаться от животного на расстоянии, однако просто так сдаваться бегемот не собирался.

Владелец лодки дал полный газ, чтобы оторваться от животного. Несколько десятков метров бегемот по воде преследовал туристов, а потом потерял интерес. Благо, людям удалось вовремя включить камеру. -0-