Белки устроили нешуточную схватку за орехи прямо на заднем дворе - видео

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два лесных жителя заглянули в гости к девушке из США.

Женщина проводила время дома, когда заметила странное движение на заднем дворе. К ней на участок ворвались две белки. По всей видимости, животные не поделили орехи, найденные рядом с домом, и решили устроить нешуточную схватку.

Столкновение получилось в лучших традициях кунг-фу, а местом драки стала уличная мебель. К счастью, никто не пострадал, а самая хитрая из белок успела съесть орех. Впрочем, пользователи сети впечатлились увиденным, а также отметили, что для этой нешуточной схватки необходим соответствующий саундтрек.