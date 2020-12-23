Белла Хадид не побоялась холода и стала снежным ангелом (Видео)

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram новую серию снимков.

Знаменитость обрадовалась снегопаду, который прошел в Нью-Йорке, и отправилась на прогулку в многослойном образе. Белла Хадид не побоялась холода и принялась развлекаться. Девушка веселится, а после падает на снег и делает снежного ангела. Все это в нескольких куртках и штанах с броскими надписями.

Разумеется, пост пришелся по вкусу юзерам сети, которые завалили Беллу Хадид в комментариях множеством комплиментов и миллионом лайков. -0-