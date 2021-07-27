Белла Хадид прогулялась к пляжу и восхитила Instagram несколькими кадрами в бикини

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в Instagram новый пост и очаровала юзеров.

Звезда представила несколько кадров с пляжа, где она предстала перед камерой в соблазнительном бикини. Белла Хадид только прогулялась к морю в привлекательном виде и уже этим восхитила соцсеть. Для съемки самая красивая женщина в мире выбрала раздельный купальник в оранжево-голубую расцветку, а также кепку и аксессуары.

Разумеется, пост не остался без внимание многочисленных поклонников Беллы Хадид. В комментариях пользователи оставили огромное число восхищенных комментариев, а кадры быстро собрали почти 2,5 миллиона лайков. -0-