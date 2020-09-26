Беременная Наталья Подольская похвасталась эффектным фото - ее красные губы просто "огонь"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Подольская опубликовала в Instagram снимок, который очень понравился ее фанатам.

Это кадр со съемочной площадки - Наталья делала фотографии для журнала. На снимке она держит в руках розовую гортензию. Акцент - на яркие рыжие волосы и губную помаду, которая безумно всем понравилась.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида певицы - ее образ им показался дерзким, но, тем не менее, женственным. Некоторые фолловеры попросили признаться честно, есть ли здесь фотошоп. В целом, под постом много именно положительных комментариев.-0-