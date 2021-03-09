Бездомного кота спасли в горах, а любовь изменила его до неузнаваемости. Какой красавец!

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летом 2019 года девушка по имени Надя Эль Батал из Берлина отправилась в путешествие по Румынии, где встретила кота, изменившего ее жизнь. Внимание на историю обратило издание The Dodo.

Туристка гуляла по горам, когда наткнулась на бездомного кота. Он был заросшим, голодным и грязным, однако девушка увидела в нем нечто прекрасное. Тогда ее сердце сжалось и она была не в силах оставить пушистика.

Девушка забрала кота по кличке Орфи, а после показала его ветеринару. С питомца состригли грязную шерсть и накормили. Новая парочка отправилась домой в Германию, где живут по сей день. На новых фотографиях усатого не узнать, ведь любовь изменила его до неузнаваемости, а суровый взгляд прославил кота в сети. -0-

Фото The Dodo