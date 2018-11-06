Билл Гейтс провел презентацию уникального изобретения

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский бизнесмен и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс продемонстрировал устройство, которое уже называют "самым большим прорывом в санитарии за последние 200 лет". Видеоролик представлен на Twitter-канале миллиардера.

На выставке в Китае Гейтс представил высокотехнологичную модель унитаза, который не требует подключения к воде и канализации.

В ролике говорится, что уникальная разработка превращает отходы жизнедеятельности человека в удобрение и чистую воду. Единственным условием являются химические реагенты. Об этом заявил сам изобретатель, не вставая с унитаза.

Изобретение обошлось Биллу Гейтсу в $200 млн. Исследования и разработка продолжались около семи лет.

Новый подход к утилизации отходов, по мнению ученых, позволит человечеству сэкономить $233 млрд.-0-