Билл Гейтс уступил вторую строчку в Forbes

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала Forbes .

Вторым стал французский бизнесмен и президент компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Состояние предпринимателя оценивается в $107 миллиардов, когда у Билла Гейтса $106,8 миллиарда.

Теперь Арно занимает вторую строчку, а тройку замыкает основатель Microsoft. Первое место по-прежнему остается за создателем компании Amazon Джефом Безосом. Его состояние в совокупности превышает $112,4 миллиарда. -0-