Билла Клинтона госпитализировали в США

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего президента США доставили в реанимационное отделение одной из инфекционной больницы. Об этом сообщает CNN.

Представитель экс-главы Белого дома Анджел Уреан отметил в разговоре с журналистами, что Билл Клинтон был госпитализирован в США с инфекцией, но не коронавирусом. На данный момент, 42-й президент США находится в учреждении здравоохранения и идет на поправку, пребывая в хорошем настроении.

По имеющимся данным, врачи диагностировали у Билла Клинтона сепсис, который будут лечить антибиотиками. Напомним, Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 годы. -0-