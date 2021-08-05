Билли Айлиш примерила корсет и решила подурачиться прямо в бассейне (Фото)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Билли Айлиш несколько дней назад представила в Instagram дерзкие фото, которые привлекли внимание пользователей.

Знаменитость решила подурачиться в бассейне, примерив соблазнительный наряд. Для этого 19-летняя артистка выбрала коричневый корсет, а после запрыгнула прямо в одежде в воду. После этого фотограф не упустил момента и сделал несколько впечатляющих фотографий, которые позже появились на странице артистки.

Пользователи были ошеломлены такими фото от Билли Айлиш, ведь фанаты привыкли видеть звезду в мешковатой одежде. С другой стороны, кадры привлекли внимание и восхитили многих, из-за чего пост быстро собрал более 13 миллионов лайков. -0-