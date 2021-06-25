Блогер из США сделал щит Капитана Америки, который может отскакивать от стен (Видео)

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube можно найти много видео энтузиастов, которые создают невероятные вещи, в том числе знаменитые предметы из популярных фильмов.

Кто-то предпочитает соорудить световой меч или построить точную копию машины, однако блогер из США решил соорудить копию щита, который использует Капитан Америка. Для этого парень выбрал карбон, сделав предмет легким и гибким, чтобы щит мог отскакивать от стен.

После этого блогер разукрасил предмет в цвета из комиксов и отправился испытывать его. Удивительно, но щит спокойно отскакивал от стен, а также смог выдержать удар бутылкой, ноги и даже выстоял перед кирпичом. -0-