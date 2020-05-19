Блогер снял ролик, который напугал миллионы пользователей соцсетей – видео

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пользователей TikTok поделился роликом, который сильно напугал огромное число людей.

Парень решил разыграть свою подругу, которая сидит в комнате. В этот момент к ней забегает молодой человек и начинает включать и выключать свет. Каждый раз, когда лампочка гаснет – в дверном проеме появляется фигура в черном. Так продолжается несколько раз, пока видео не заканчивается на неожиданной ноте.

Пользователи соцсетей перепугались из-за видео и отметили, что такие эксперименты страшнее, чем многие фильмы ужасов. Впрочем, именно это и помогло кадрам собрать более 82,4 миллиона просмотров, а также свыше 30 тысяч самых разнообразных комментариев. -0-