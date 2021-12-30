Блогерша назвала основную ошибку при умывании специальными средствами (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка разместила в TikTok любопытные кадры, которые привлекли внимание многих пользовательниц сети.

Блогерша рассказала о средствах ухода за лицом, после чего назвала самую распространенную ошибку, которую совершают многие девушки при умывании специальными средствами.

По словам автора ролика, главная ошибка заключается в том, что процессу очищения кожи лица уделяется мало времени. "Средству для умывания нужно время, чтобы подействовать на кожу. Я наношу его и массирую лицо в течение 60 секунд", - объяснила девушка, добавив, что при очищении кожи в два этапа она вдвое увеличивает время для каждого продукта. Ролик быстро стал вирусным и собрал сотни тысяч просмотров.-0-