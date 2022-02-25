Блогерша показала необычный способ очистки расчески и прославилась в сети (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка разместила в TikTok новый ролик, в котором рассказала о лайфхаке, способном облегчить жизнь многим.

Блогерша показала простой способ, который позволит за несколько секунд очистить расческу от скопившихся на ней волос. Девушка взяла расческу, а после залила пространство между зубьями канцелярским клеем.

Она оставила расческу на несколько минут, а затем легким движением руки убрала все скопившиеся волосы. Это впечатлило огромное число юзеров, которые в комментариях поблагодарили блогершу за лайфхак. Ролик быстро собрал несколько миллионов просмотров.-0-

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