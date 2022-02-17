Блогерша с помощью косметики изменила свою внешность и поразила соцсети

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка недавно опубликовала в TikTok небольшой ролик, в котором показала свое кардинальное преображение за несколько минут.

Автор ролика Валерия сначала появляется перед камерой без макияжа. Выглядит она не слишком презентабельно, однако уже в следующий момент ее внешность кардинально меняется.

Только с помощью косметики блогерша изменила свою внешность до неузнаваемости, что поразило огромное число пользователей. Девушка нанесла на лицо тональный крем, визуально сузила нос с помощью контуринга, окрасила брови в темный цвет, подчеркнула глаза тенями и стрелками. Кроме того, юзерша нанесла помаду коричневого оттенка, придав губам объем, а также предстала перед аудиторией с укладкой - пышными кудрявыми волосами.

Кардинальное изменение внешности блогерши прославило ее в сети, ведь кадры с ее участием за несколько дней посмотрели почти 13 миллионов раз.-0-

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