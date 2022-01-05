Блогерша с помощью макияжа преобразилась до неузнаваемости

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Португалии у себя в TikTok продемонстрировала чудеса мейкапа, когда смогла изменить кардинально свою внешность.

Блогерша по имени Габриэла Карминатти сначала демонстрирует перед камерой свое лицо без косметики. Неровный тон кожи и небольшие морщины бросаются в глаза, однако в следующий момент все меняется кардинально.

С помощью макияжа девушка преобразилась до неузнаваемости. Она наложила на лицо тональный крем, покрасила брови в темный цвет. Помимо этого, юзерша приклеила накладные ресницы, нанесла на губы помаду бежевого оттенка и уложила волосы. Такие махинации впечатлили многочисленных пользователей сети. Неудивительно, что ролик быстро стал вирусным и собрал миллионы просмотров.-0-