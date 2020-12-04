Блогерша забралась на скалу ради эффектных кадров, но упала и стала звездой (видео)

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии по имени Алекс Бакстер уже несколько лет занимается своим блогом и ведет страничку в Instagram.

Недавно у нее в социальной сети появился новый ролик, который повеселили юзеров и быстро стал вирусным. Блогерша захотела сделать эффектный кадр и решила во что бы то ни стало найти идеальное место.

Ей приглянулось небольшое скалистое озеро с милым водопадом. Локация идеально подходила для фото, однако добраться до нее было той еще задачей. Австралийка залезла на скалу и начала продвигаться вперед, но один неверный шаг отправил ее прямо в воду. К счастью, она не пострадала, а вот подруга смогла запечатлеть эпичное падение девушки. -0-