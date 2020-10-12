Боец UFC нокаутировал соперника "самым невероятным ударом" - видео

Фото Thescore
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли эффектно победил в схватке с Импу Касанганаема, применив "самый невероятный удар в истории UFC. Видео было опубликовано в Twitter.
Бой прошел в рамках турнира UFC Fight Night 179. Во втором раунде Касанганай схватил соперника за ногу, блокировав прием, однако Бакли нашел выход. Из захвата он нанес удар другой ногой, нокаутировав соперника.
THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY ???? #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c— UFC (@ufc) October 10, 2020
Многие фанаты, в том числе и организаторы боев, были удивлены таким ударом и по праву назвали этот случай - "самым невероятным нокаутом в истории UFC". -0-