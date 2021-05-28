"Боевая бабушка" прервала прямой эфир журналистки

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессия корреспондента может быть опасной, однако случаются и курьезные случаи, которые не только привлекают внимание, но и веселят зрителя. Такой инцидент произошел с журналисткой Анной Кокориной с телеканала в Омске.

Журналистка вела прямой эфир, когда в кадр ворвалась "боевая бабушка". Местная жительница была не очень рада гостям города, поэтому поспешила прогнать съемочную группу. Старушка долгое время гуляла по площади, а когда корреспондентка вышла в прямой эфир, то напала на нее и прервала репортаж.

Позже от "боевой бабушки" досталось и автолюбителям, которые припарковались рядом с площадью. Зрителей телеканала повеселил момент со старушкой, а на просторах сети журналистка приобрела популярность. -0-