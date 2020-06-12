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Калейдоскоп
12 июня 2020, 13:50

Болельщик из Польши арендовал подъемник, чтобы посмотреть матч - фото

Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На что только фанаты не пойдут, чтобы увидеть своего кумира или понаблюдать за матчем своей любимой команды, которая долгое время не играла из-за карантина. Болельщик польского клуба "Шенск" решил взять в аренду кран, чтобы посмотреть игру. Фотография была опубликована в Twitter футбольного клуба.

В Польше постепенно возвращаются к обычной жизни и в стране возобновились футбольные чемпионаты. Из-за пандемии матчи проходят без зрителей, однако один из фанатов нашел оригинальное решение этой проблемы. На выездную встречу "Шенска" против "Плоцка", мужчина приехал с подъемным краном.

Машина подняла болельщика на высоту 22 метров, откуда открывался просто замечательный вид на футбольное поле. Команда не знает этого фаната, поэтому попросила откликнуться его в соцсетях. Первенство Польши было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте. Турнир возобновился в конце мая. -0-

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