Болельщик из Польши арендовал подъемник, чтобы посмотреть матч - фото

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На что только фанаты не пойдут, чтобы увидеть своего кумира или понаблюдать за матчем своей любимой команды, которая долгое время не играла из-за карантина. Болельщик польского клуба "Шенск" решил взять в аренду кран, чтобы посмотреть игру. Фотография была опубликована в Twitter футбольного клуба.

В Польше постепенно возвращаются к обычной жизни и в стране возобновились футбольные чемпионаты. Из-за пандемии матчи проходят без зрителей, однако один из фанатов нашел оригинальное решение этой проблемы. На выездную встречу "Шенска" против "Плоцка", мужчина приехал с подъемным краном.

Śląsk Wrocław - miłość na całe życie



Ten kibic pojechał do Płocka i wynajął dźwig w okolicach stadionu, by obejrzeć mecz i kibicować WKS-owi w #WPŁŚLĄ



Pomóżcie nam znaleźć tego fanatyka! Odezwij się do nas, jeśli to czytasz! #ToJestTwójKlub pic.twitter.com/qIqjlFuXH2 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 10, 2020

Машина подняла болельщика на высоту 22 метров, откуда открывался просто замечательный вид на футбольное поле. Команда не знает этого фаната, поэтому попросила откликнуться его в соцсетях. Первенство Польши было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте. Турнир возобновился в конце мая. -0-