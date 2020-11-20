Бравые жители Таиланда отбили бездомного котика у огромного питона - видео

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный случай сплоченности в общем деле показали жители небольшого городка в Таиланде. Кадры опубликовали на YouTube.

Один из автолюбителей ехал по дороге, когда перед ним развернулась смертельная схватка. В мощные тиски питона угодил бездомный котик. Животное уже могло стать ужином рептилии, однако нашлись неравнодушные люди, которые и вмешались.

Разными способами бравые прохожие стали отбивать котика. Через некоторое время питон решил отпустить свою жертву и скрылся в джунглях. Пушистик, в свою очередь, еще несколько минут приходил в себя, а после отправился по делам. -0-