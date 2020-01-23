Брежнева в новой фотосессии снялась без бровей

Вера Брежнева. Фото из Instagram
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева удивила фолловеров снимками в Instagram - это черно-белая фотосессия.
Все бы ничего, но Брежнева на снимках предстала с очень светлыми бровями - будто их нет вовсе. Экстравагантный макияж предполагала концепция съемок. Фанаты не оценили фото, назвав ее похожей на зомби.-0-
Вера Брежнева поделилась секретом похудения после праздников
Певица работала во время праздников и в новогоднюю ночь не ела оливье и другие блюда традиционного праздничного стола.