Британец нашел в чистом поле древнюю и очень ценную монету

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упорство и усилия всегда принесут свои плоды, и случай, произошедший с жителем Великобритании, наглядно это подтверждает. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Марк Паллет несколько лет назад приобрел себе металлоискатель и стал увлекаться поиском различных предметов. Он надеялся обнаружить что-то ценное, однако долгие годы удача отворачивалась от него, пока 3 января 2022 года мужчина не отправился на поле рядом с деревней Хаслингфилд.

Британец уже несколько раз обследовал это пространство, однако ничего ценного найти так и не удалось. На этот раз ему повезло, ведь Марк обнаружил древнюю монету. Сначала мужчина подумал, что наткнулся на пуговицу, но, очистив предмет, осознал, что перед ним редчайшая находка. Как оказалось, из-под земли житель Великобритании вытащил редчайший англо-саксонский шиллинг, так называемый Криспус, который датируется седьмым веком. Такие монеты создавали по образцу древнеримских монет четвертого века. В базе данных кембриджского Музея Фицуильяма зарегистрировано всего восемь подобных шиллингов.

Теперь находку оценили и выставили на аукцион, где начальная цена лота составила 10 тыс. фунтов. Торги пройдут 8 марта, а прибыль мужчина поделит с землевладельцем, где была сделана находка.-0-

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