Британец снял номер, но в туалете его ждал необычный сосед - забавное видео!

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Турист из Великобритании решил отдохнуть и отправился вместе с возлюбленной на курорт в Таиланд.

Пара благополучно добралась до отеля и сняла номер, однако там их ждал необычный сосед. Заглянув в туалет, они были удивлены и испуганы, ведь прямо из унитаза выглядывала ящерица.

Неожиданная встреча напугала девушку, а парень, в свою очередь, не растерялся и сделал впечатляющие кадры. Рептилия же вскоре скрылась в трубах.-0-

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