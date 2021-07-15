Британские ученые изобрели вакцину от менингита в виде капель для носа

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи Университета Саутгемптона в Великобритании разработали новую вакцину от менингита. Это капли для носа, содержащие генетически модифицированные бактерии, сообщает "МИР 24" со ссылкой на журнал Science Translational Medicine.

Препарат проверили на 26 добровольцах. Исследования показали, что в течение 28 дней после закапывания бактерии все еще жили в носовой полости. Сам человек при этом не испытывал никаких неприятных симптомов.

У 86% участников бактерии обнаруживались в течение 90 дней. В результате у них образовался сильный иммунный ответ.

Авторы исследования сосредоточились на бактерии Neisseria meningitidis. Она обитает в носоглотке примерно у 10% людей и, как правило, не доставляет никаких неприятностей. Но в некоторых случаях она проникает в кровоток и вызывает опасные для жизни болезни, например, менингит.

Ученые модифицировали доброкачественную бактерию N. lactamica, которая нейтрализует N. meningitidis примерно в 60% случаев. В ходе модификации бактерия получила дополнительный ген белка липкой поверхности, который N. meningitidis использует для захвата клеток внутри носа. Полезные бактерии будут вводиться в качестве антигена в иммунную систему человека.

Ученые отметили, что этот быстрый и удобный способ вакцинирования может быть применен для защиты от других типов бактерий и болезней. Это особенно важно с учетом растущей устойчивости патогенов к противомикробным препаратам.-0-