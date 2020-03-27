Бритни Спирс устроила показ своего стильного гардероба в Instagram

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица Бритни Спирс уже две недели находится на карантине. Об этом она рассказал на странице в Instagram.

Певице, по всей видимости, очень скучно, поэтому она решила показать многомиллионной армии поклонников содержимое своего гардероба. Разумеется, моделью в модном показе стала сама Бритни Спирс.

Артистка примерила несколько коротких платьев разных расцветок. Причем, Спирс не стала заморачиваться с прической и туфлями. В подписи к посту она сообщила поклонникам, что ей "надоело сидеть без дела, поэтому певица начала танцевать". Итогом стало это интересное и "милое видео".-0-