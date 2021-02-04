Будущая звезда! Пес не сдержался и подпел своей хозяйке (видео)

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный ролик с участием очень музыкального пса.

Девушка из Грузии решила записать на видео своего питомца, предупредив в подписи, что тот просто обожает музыку. Как только собака слышит звуки музыкальных инструментов, то начинает во весь голос подпевать. Этот раз не стал исключением.

Девушка исполнила простую мелодия, а песик не сдержался и подпел своей хозяйке. Этот момент повеселил юзеров, а многие в комментариях отметили, что четвероногий герой видео - будущая звезда. -0-