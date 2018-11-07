"Бурановские бабушки" построят дом престарелых

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призеры "Евровидения-2012" фольклорный коллектив из Удмуртии "Бурановские бабушки" начал строить приют для престарелых в деревне Бураново, сообщает "МИР 24" .
В Бураново живет много одиноких пожилых людей. Местный священник решил организовать для них дом престарелых. "Бурановские бабушки" решили ему помочь и делают отчисления из своего гонорара.
При храме построили для пожилых трапезную и заложили фундамент основного здания. Там будут размещаться спальные комнаты и большая гостиная. Приют рассчитан на 20 человек. Весной строительство продолжится.-0-
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