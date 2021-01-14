Был бы у меня такой пес! Канадец натренировал собаку приносить пиво и закрывать холодильник (Видео)

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин хаски Майк Антониетти из Канады показал недавно в сети кадры, которые впечатлили многих мужчин. Внимание на ролик обратило издание Daily Mail.

В сети хаски известны тем, что постоянно дурачатся и сходят с ума, однако канадец решил подойти к дрессировке пса со всей ответственностью. За три месяца мужчина обучил питомца по кличке Уорвик приносить пиво и самостоятельно обращаться с дверью холодильника.

Майк тренировал своего пса поэтапно. Сначала мужчина научил животное по команде отправляться на кухню, затем обучил открывать холодильник. Самым сложным оказалось объяснить псу, что такое пиво и как хватать банку, чтобы не прокусить ее зубами.

Жителю Канады на все потребовалось три месяца активных тренировок и после этого собака без труда приносит напиток после команды. Теперь кадрами поделились в сети, а юзеры отметили, что это полезная тренировка. "Был бы у меня такой пес, я может быть и не женился", - подчеркнули другие пользователи. -0-