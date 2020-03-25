Бывший боец уверен, что у Брюса Ли в современном MMA не было бы шансов - видео

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-участник боев в смешанном стиле (MMA) Чейл Соннен считает, что у киноактера и мастера боевых искусств 1970-х Брюса Ли не было бы и шанса в схватке против современных участников единоборств.

Американец разместил видео на YouTube. По мнению мужчины, Брюс Ли бы не смог совладать со современными спортсменами из MMA. В свою очередь, Соннен отметил, что вклад Ли в единоборства огромен, а пропаганда бойца и актера к занятию разными видами боевых искусств - стала началом всей современной индустрии боев.

Чейл Соннен известен по схваткам в UFC и Bellator. Он был претендентом на чемпионский титул UFC, однако уступил в бою бразильцу Андерсону Сильве. -0-