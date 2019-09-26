Cемь детенышей больших панд впервые показали в Китае. Осторожно, очень милые фото!

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе по исследованию и разведению больших панд широкой публике представили новых семерых маленьких жителей, сообщает "Синьхуа".

В китайской провинции Сычуань люди смогли воочию наблюдать поистине милое событие. Там им показали семерых детенышей больших панд, которые родились в этом году. Работники центра разместили милых животных так, чтобы получилось число 70. Все это было сделано для того, чтобы поздравить жителей Китая с 70-летием основания КНР.

Сегодня на базе проживает девять маленьких панд, процент выживаемости которых достиг 100%. Именно здесь родились рекордсмены: одна маленькая панда при рождении весила более 200 граммов, а вес другой - не превышал 42 грамм.

Помимо всего прочего, база по разведению панд в городе Чэнду стала одной из самых посещаемых достопримечательностей в Китае. В прошлом году здесь побывали более 7,5 миллионов человек. -0-

Фото Синьхуа