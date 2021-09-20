Чайка превратила романтическое видео людей в вирусный контент - это очень забавно!

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно возлюбленные из Австралии отправились на пляж и намеревались сделать романтические кадры, однако что-то пошло не так. Об этом пишет The Dodo.

Мужчина по имени Джейс Спайсер установил на песке камеру и отправился со своей девушкой к воде, чтобы запечатлеть романтический момент на фоне заката. Задумывалось все великолепно, однако в самый разгар съемки телефоном заинтересовалась чайка.

Птица ворвалась в кадр и начала кричать, а после и вовсе попыталась клювом "съесть" людей. Этот момент оказался настолько забавным, что парень не мог не поделиться видео в Facebook. Птица превратила романтическое видео пары в вирусный контент, ведь кадры уже посмотрели огромное число раз. -0-