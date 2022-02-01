Чем отличается новый "стелс-омикрон" от предшественника – названы симптомы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокая температура, непрерывный кашель, потеря, изменение вкуса и запаха – специалисты перечислили основные симптомы нового подвида коронавируса, которые удалось вычленить на данном этапе. Речь идет о новом "стелс-омикроне".

Исследователи обращают внимание, что "стелс-омикрон" может иметь гораздо больше симптоматических проявлений. Также он отличается более высокими темпами распространения, пишет Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании. Но специалисты предполагают: так или иначе, симптоматика штамма подтипа омикрон BA.2 будет схожа с проявлениями исходного штамма омикрон подвида BA.1.

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