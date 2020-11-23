Четырехколесный леденец: в Канаде лосям запрещают лизать автомобили (Видео)

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети появилась очень забавная новость, которая, на первый взгляд, может показаться шуточной, однако это правда: в Канаде местные власти не разрешают лосям лизать машины. Соответствующие щиты с такими призывами появились вдоль многих основных магистралей Канады. Забавно, но на них красуется надпись: "Не позволяйте лосям облизывать вашу машину", а животным все равно, ведь им только дай языком пройтись по автомобилю. Oh hi, moose. We have strict instructions about your snack habits. #jasper #Alberta ???????? pic.twitter.com/xSNo7YBrXS — Carolyn Campbell (@_CLCampbell) November 15, 2020 Многие записывают роликом с участием лосей, которые, скорее всего, решили, что машины - это четырехколесные леденцы. Люди считают, что причина такого поведения кроется в технической соли, которой покрывают дороги Канады. Лоси обожают солененькое, а на дороге лежат слишком маленькие куски, поэтому обитатели леса нашли оригинальный выход - лизать машины. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!