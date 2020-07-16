Четырехлетний малыш сделал самое крутое видео из путешествия

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка занимается съемкой дикой природы и взяла на очередную фотосессию своего четырехлетнего сына.

Фотограф отправилась в Зимбабве, чтобы сделать снимки слонов. В самый разгар рабочего процесса произошло неожиданное, что удивило и перепугало маму.

Ее четырехлетний сын решил стать героем самого крутого видео из путешествия. Для этого он, без капли страха, отправился к слону, чтобы поздороваться с величественным созданием. Удивительно, но животное совершенно не испугалось малыша, а продолжило спокойно есть зелень.

Ребенок без труда прикоснулся к слону, а также занял позу, чтобы мама успела сделать снимок. Многие пользователи восхитились смелостью мальчика, а также отметили, что момент, записанный на видео, можно считать поистине потрясающим. -0-