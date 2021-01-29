Численность акул и скатов в океанах сократилась на 71%

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 48 лет численность океанических акул и скатов сократилась на тревожный 71%, сообщает "МИР 24".

Ученые из Университета Саймона Фрейзера в Канаде исследовали 31 вид акул и скатов из Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) и 18 видов из Индекса живой планеты. Специалисты проанализировали, как изменилась численность этих рыб с 1970-го по 2018 год.

Авторы подчеркнули: в данном случае исследовали только тех животных, которые живут в открытом океане, а не на мелководьях. Полученные данные показали: сначала угроза исчезновения коснулась крупных видов, затем более мелких.

Самой опасной зоной оказался Индийский океан, поскольку там вылов акул и других морских существ практически не контролируется.

Единственным видом, численность которого растет, оказалась акула-молот (Sphyrna zygaena).

"Такое резкое уменьшение численности шокирует даже экспертов, особенно по сравнению со статистикой по наземным животным", - отметили ученые.

Авторы научной работы подчеркнули, что акулы играют важную роль в морской пищевой цепи и их исчезновение может повлечь за собой разрушение целых экосистем. Но они пока еще не обречены: если запретить вылов наиболее пострадавших видов, популяции могут восстановиться.-0-