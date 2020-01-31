Что не так с фото? - Светлана Лобода заинтриговала подписчиков "странным" постом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода сделала новую публикацию в Instagram и поставила в тупик пользователей социальной сети.

Артистка коротко и с загадкой подписала пост: "что на картинке не так ?".

Поклонники звезды долго вглядывались в снимок и наконец увидели странные следы и две тени на песке, хотя Светлана Лобода в кадре стоит одна.

Фолловеры звезды оказались заинтригованы, однако певица так и не ответила, чья же это тень. На публикацию в Instagram отреагировали и звезды российского шоу-бизнеса, которые посмеялись и оценили творческую задумку Светланы Лободы. -0-