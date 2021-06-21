"Что вы тут делаете?": хитрый кит разыграл туристов и попал на фото

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось сделать фотографу, который специализируется на съемках дикой природы. Внимание на фото обратило издание Daily Mail.

49-летний мужчина однажды отправился в лагуну Сан-Игнасио в Мексике, чтобы запечатлеть китов в их естественной среде обитания. Он даже не подозревал, что в объектив его камеры попадется уморительный момент.

На фото можно заметить, как группа туристов с нетерпением ждет появление кита, однако животное оказалось хитрее и решило разыграть людей. Оказалось, что он тихо вынырнул с другой стороны лодки, чтобы понаблюдать за странными существами. "Что вы тут делаете?" - как будто спрашивал кит. Несколько секунд туристы не замечали "гостя", однако позже увидели и их эмоциям не было предела.

Все происходящее наблюдал со стороны фотограф, которому и удалось сделать уморительные кадры. Розыгрыш получился на славу, что отметили пользователи, оставив массу забавных комментариев и огромное число лайков. -0-