Дай котику арбуз и поднеси микрофон - получится видео с невероятным звуком

Скриншот из видео
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Несколько дней назад мужчина поделился на YouTube кадрами с участием своего черного котенка.
Видео буквально моментально очаровало пользователей сети, а все благодаря звуку. Парень ведет канал, где дает своему питомцу различные лакомства. По всей видимости, автор блога нашел секрет идеального ролика, ведь на его аккаунт подписаны сотни тысяч людей.
Видео буквально моментально очаровало пользователей сети, а все благодаря звуку. Парень ведет канал, где дает своему питомцу различные лакомства. По всей видимости, автор блога нашел секрет идеального ролика, ведь на его аккаунт подписаны сотни тысяч людей.
Мужчина в очередной раз дал котику вкусняшку - арбуз. Необычное лакомство понравилось животному, поэтому парень поднес микрофон и стал автором милого видео просто с невероятным звуком. Оцените и вы! -0-