Дайвер сделал уникальную находку, обнаружив на дне зуб доисторической акулы (Фото)

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Майкл Настасио смог сделать невероятную находку во время очередного погружения с аквалангом. Об этом сообщает Fox28.

Местный житель штата Флорида обожает дайвинг и владеет туристической компанией, которая занимается поиском артефактов на дне океана. Во время очередного погружения мужчине удалось сделать уникальную находку, которая мигом заинтересовала огромное число ученых со всего мира.

Майкл во время погружения смог обнаружить 15-сантиметровый зуб огромной доисторической акулы мегалодона возрастом 22 миллиона лет. Этот факт взбудоражил общественность, а также всех близких американца. Теперь мужчина намерен оставить уникальную находку себе, а его радости нет предела. -0-