Дарья Донцова восхитила Instagram эффектным упражнением

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писательница Дарья Донцова активно ведет страницу в Instagram и восхитила подписчиков очередным постом.

Знаменитость показала несколько снимков и видео из спортзала. 67-летняя писательница активно занимается спортом и показывает потрясающие результаты.

В этот раз Дарья Донцова продемонстрировала идеальный шпагат, который восхитил пользователей социальной сети. "Вот это да!!!! А я блины ем....", "Восхищаюсь Вами!", "То чувство, когда в 31 фигура хуже, чем в 67? Вы крутая!", - написали фолловеры писательницы.

Многие позавидовали фигуре звезды, а пост собрал сотни восторженных комментариев.-0-